Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı

14.07.2022 11:57
Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı

Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin muslukları 1 yıldır belirli aralıklarla çalınıyor.

Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin muslukları 1 yıldır belirli aralıklarla çalınıyor. Tarihi çeşmenin musluklarının çalınması mahalleliyi canından bezdirirken, vatandaşlar ise sıra dışı hırsızlıklara çözüm bekliyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 420 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tarihi Kaleiçi Çarşısının arka sokağında bulunan halk arasında Dörtçeşme Mevki olarak bilinen ve adını buradan alan caminin muslukları henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çalındı. Daha önce de camiye de adını veren çeşmelerden biri sökülerek çalınmıştı. Esnaf kendi arasında para toplayarak tarihine uygun musluklar taktırmıştı. Bugün camiye gelenler yine muslukların çalındığını gördü. Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin çalınması esnafın büyük tepkisini çekti. Birçok esnaf ve vatandaşın hem abdest almak, hem su içmek hem de temizlik için su doldurduğu çeşmelerin çalınması tarihe ve insanlara verilen zarar olarak yorumlandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement