Tarihi Caminin Restorasyonu Bitti

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk köyünde bulunan tarihi bir cami İzmit Belediyesi'nce restore edildi.

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk köyünde bulunan tarihi bir cami İzmit Belediyesi'nce restore edildi.



Bulduk Köyü'nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap camiinin önce projesi hazırlandı. Anıtlar Kurulu'nca proje onaylanan proje ile restorasyon çalışmaları başlatıldı ve yaklaşık 450 bin lira harcanarak tarihi cami ibadet edilecek hale getirildi. Bölge halkı için büyük önem taşıyan asırlık caminin zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alıyor. Çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlandığı caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağı kaydedildi. - KOCAELİ

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