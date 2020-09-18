Tarihi caminin tekrar ibadete açılmasını istiyorlar - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesi Göçgündemirci köyünde yaşayanlar 1972 yılına kadar ibadete açık olan tarihi caminin tekrar ibadete açılması için restorasyon yapılmasını istedi.

Amasra ilçesi Göçgündemirci köyünde bulunan, dışı tamamen sarmaşıklarla kaplanan cami ayakta kalmayı başardı. Farsça yazılan kapıdaki kitabede 273 yıl önce "Zehi Hacı Ömer Efendi" tarafından tadilat gördüğü yazılan caminin ne zaman yapıldığına dair bilgi yer almıyor. Cami, 1968 yılında Bartın'da yaşanan depremin ardından son kez tadilat gördü. 1972 yılına kadar ibadete açık kalan cami, köye başka bir caminin yapılmasıyla cemaatsiz kaldı.