Son Dakika Haberleri: Tarihi Caminin Temelinde Define Ararken Yakalandılar

Tarihi Caminin Temelinde Define Ararken Yakalandılar

1 saat önce

ELAZIĞ'da, Harput Mahallesi'ndeki tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde, define için 1,5 metre derinliğinde kaçak kazı yaparken, jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Tarihi Caminin Temelinde Define Ararken Yakalandılar, System.String[]
ELAZIĞ'da,  Harput Mahallesi'ndeki tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde, define için 1,5 metre derinliğinde kaçak kazı yaparken, jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Sarahatun Camisi'nin yer aldığı bölgede, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını fark etti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları ismi açıklanmayan 2 kişi ile onlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Define için kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi, sorgulanmak üzere, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin, caminin temelinde yaklaşık 1,5 metre derinlikte kazı yaptıkları belirlendi.

? - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:56 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:54:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Caminin Temelinde Define Ararken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]