Tarihi Caminin Temelinde Define Ararken Yakalandılar
1 saat önce
ELAZIĞ'da, Harput Mahallesi'ndeki tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde, define için 1,5 metre derinliğinde kaçak kazı yaparken, jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, Harput
Mahallesi'ndeki tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde, define için 1,5 metre derinliğinde kaçak kazı yaparken, jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.
Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Sarahatun Camisi'nin yer aldığı bölgede, devriye görevi yapan İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını fark etti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları ismi açıklanmayan 2 kişi ile onlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Define için kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi, sorgulanmak üzere, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin, caminin temelinde yaklaşık 1,5 metre derinlikte kazı yaptıkları belirlendi.
? - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:56 Kaynak: DHA
Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı!
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