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Tarihi canlandıran dokunuşlar

6 saat önce

2007 yılında eşi mimar Burcu Kaplan ile birlikte Umart Mimarlık'ı kuran Mahir Kaplan, 20 yıllık iş hayatı boyunca 300'e yakın tarihi eserin restorasyon ve renovasyon çalışmalarının yürütülmesinde görev aldı.

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2007 yılında eşi mimar Burcu Kaplan ile birlikte Umart Mimarlık'ı kuran Mahir Kaplan, 20 yıllık iş hayatı boyunca 300'e yakın tarihi eserin restorasyon ve renovasyon çalışmalarının yürütülmesinde görev aldı.


Kurulduğu ilk andan itibaren deneyimli kadrosunu oluşturan, evrensel koruma ilkelerine bağlı kalan Umart Mimarlık, dikkat çeken restorasyonlara imza attı. Aya Voukla kilisesi ve Basın Müzesi, Tarihi Garanti Bankası Şubesi (Eski Osmanlı Bankası), Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi, Salepçioğlu ve Başdurak Camii, Çeşme Haralambos Kilisesi, Bet Israel Sinagogu, Tire Yalınayak Hamamı, Rönesans Köşkü gibi projeler, başlıca ödüllü projeler arasında yer alırken, eserlerde korumacılık anlayışına özen gösteriliyor.


Yakın zamanda da EGİAD Portekiz Sinagogu, Kemeraltı Hisar Camii, Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Manisa Kurşunlu Han restorasyonlarını tamamlayan mimarlık, "Tarihi Canlandıran Dokunuşlar" sloganıyla çalışmalarını yürütüyor.


Halen Umart Mimarlık çatısı altında ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerine devam eden başarılı iş adamı Mahir Kaplan, kültür varlıklarına duyulan saygı ve aşk ile bir çok eserin restorasyonunu tamamladıklarını belirtti. Kaplan, "Başarılı olmamızın en büyük sırrı eski eser tutkumuz ve hassasiyetimizdir. Takım çalışmasına duyduğumuz inancı bilimsel ve evrensel yöntemleri kullanarak zenginleştirdik. Eserin ihtiyaçları ve yaşanmışlığa duyduğumuz saygı korumacılık ilkemizin ana temelini oluşturdu" dedi. - İZMİR

Garanti Bankası, Osmanlı Bankası, Çeşme, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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