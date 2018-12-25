Son Dakika Haberleri: Tarihi Çarşı Esnafı Yılbaşından Umduğunu Bulamıyor

Tarihi Çarşı Esnafı Yılbaşından Umduğunu Bulamıyor

57 dakika önce

Edirne'de bulunan tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, 2019 yılına sayılı günler kala umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Tarihi Çarşı Esnafı Yılbaşından Umduğunu Bulamıyor, System.String[]
Edirne'de bulunan tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, 2019 yılına sayılı günler kala umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Yılbaşı dönemlerinin her yıl kent ekonomisine bir hareketlilik getirdiğini söyleyen Sanış, Edirne'nin sınır kenti olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Yaz aylarında döviz kurunun yükselmesiyle beraber komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan büyük ilgi gören Edirne'nin alışveriş noktasında trend olduğuna dikkat çeken Sanış, yılbaşına sayılı günler kala geçtiğimiz senelere oranla tarihi çarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşamadıklarını söyledi.

Satışların dönemsel olarak değişlikler gösterdiğini belirten Sanış, kış aylarında genellikle ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerin satışında artış yaşandığını söyledi.

"Geçtiğimiz yılbaşını arıyoruz"

Sanış, yılbaşı olarak bakıldığında satışların düşüşte olduğunu, geçmiş yıllardaki yılbaşı dönemlerinde yaşanan ekonomik hareketliliği bu yıl tarihi çarşılarda aradıklarını dile getirdi. Sezonunun döviz kurundan önce ve sonra olmak üzere 2'ye ayrıldığını belirten Sanış, "Döviz kurunun yükselmesiyle yerli müşterilerimizde azalma, yabancı müşterilerimiz de ise yükseliş meydana geldi. Döviz kurunun düşmesiyle beraber yabancı müşterilerimizde de bir düşüş oldu. Yerli müşterilerimiz, zaruri ihtiyaçları dışında çok fazla alışveriş yapmıyor. Turist yoğunluğumuz ise devam ediyor" dedi.

"Giriş olarak artış fazla ama satış az"

Bulgar ve Yunan turistlerin yoğunluğunun olduğunu belirten Sanış, "Turistlerin yoğunluğu fazla ama işlem hacmi olarak eskiye nazaran alışveriş oranında düşüş var. Her geçen yıl kötüye gidiyoruz. Geçtiğimiz yılları, çarşı esnafı olarak arayacağız" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:49 Kaynak: İHA

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