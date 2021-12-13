TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ'NDEKİ 37 BİNA YIKILDI - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, 37 binanın yıkımı tamamlandı. 600 yıllık hanlar gün yüzüne çıktı. Projenin ilk başladığı ağustos ayında çekilen fotoğraf ile yıkımlar sonrası çekilen fotoğraf, bölgedeki dönüşümü ortaya koydu.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kapsayan projede yıkım çalışmaları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da' desteklenen projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başladı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla, 15 parseldeki binalarda yıkım yapılırken, kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için 'acele kamulaştırma kararı' alındı. Bu kararın ardından da hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazandı.

Proje kapsamında 15'i normal, 33'ü ise acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı. Çalışma kapsamında toplam 5 bin 336 metrekare alan açığa çıkarılırken; ekipler, yıkımı tamamlanan binaların temel söküm çalışmaları ile bölgedeki hafriyatın taşınması çalışmalarını sürdürüyor. Proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımıyla ilgili sürecin de Ocak ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bursa'nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin kentin tarihi kimliğini daha da öne çıkaracağını söyledi. Yıkılan binaların hafriyat kaldırma ve temel söküm çalışmalarının devam ettiğini dile getiren ktaş, önümüzdeki yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.