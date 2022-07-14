Tarihi çarşıda atölyeye dönüştürdüğü ambarda resim yapıyor

Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek, tarihi Marangozlar Çarşısı'nda atölyeye çevirdiği ambarda, zihinsel engelli kız kardeşinden etkilenerek yaptığı resimlerle engellilerle ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra Batman Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam eden İpek, zihinsel ve bedensel engellilerin karşılaştığı zorlukları anlatan resimler çiziyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi çarşıda bulunan 6 metrekarelik atölyesinde resim yapan ve eserlerini burada sergileyen İpek, AA muhabirine, bir marangozun ambar olarak kullandığı mekanı restore edip resim atölyesine dönüştürdüğünü söyledi.

Evinde ve atölyesinde 100'e yakın eser yaptığını kaydeden İpek, eserlerini burada sergileme imkanı bulduğunu belirtti.

Zihinsel engelli 27 yaşındaki kız kardeşinden etkilenerek resimler yaptığını anlatan İpek, kardeşi ve diğer engelli bireylere yönelik nasıl bir farkındalık oluşturacağını düşündüğünü, çalışmalarını da o doğrultuda yaptığını aktardı.

İpek, çok olumlu dönüşler aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Dünyada engellilerin karşılaştığı hak ihlallerine dikkati çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladım. Engelli bireylere yönelik sergi ile bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Umarım toplumumuzda farkındalık oluşturmaya katkım olmuştur."

Büyük şehirlerde ve yurt dışında sergi açmak istiyor

Kardeşinin yaşadıklarını aksiyon kamerasıyla çektiğini, sergide bu görüntüleri de gösterime sunduğunu anlatan İpek, sergisini İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yurt dışına da taşımayı istediğini dile getirdi.

Sergiyi gezen Emrullah Omay ise İpek'in tarihi çarşıda sergilediği eserleri takdirle karşıladıklarını belirterek, "Özellikle engelliler açısından yaptığı çalışmalar çok farklı." dedi.