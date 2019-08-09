Son Dakika Haberleri: Tarihi çarşıda bayram bereketi
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Tarihi çarşıda bayram bereketi

1 saat önce

Kurban Bayramı öncesinde, baharatçı ve künefeciler başta olmak üzere Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da hareketlilik yaşanıyor.

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Kurban Bayramı öncesinde, baharatçı ve künefeciler başta olmak üzere Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da hareketlilik yaşanıyor.
Baharatçıdan kalaycıya, ayakkabıcıdan tatlıcılara çok sayıda dükkanın bulunduğu, İpek Yolu üzerinde yer alan ve 15 farklı girişi bulunan tarihi çarşıda esnaf, bayram öncesi bereketli günler geçiriyor.
Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde birçok ihtiyacını karşılamak üzere geldiği tarihi çarşıda alışveriş yaparak esnafın da yüzünü güldürüyor.
Çarşı esnafından Metin Akın, dükkanında giysi sattığını, bayramın da bereketiyle geldiğini ve işlerinin açıldığını söyledi.
Bu hareketliliğin bayramdan sonra da devam etmesini dileyen Akın, tüm esnaf arkadaşlarının karlı bir hafta geçirmelerini temenni etti.
Ayakkabıcı esnafı İbrahim Deviren de bayram haftası öncesinde işlerin istedikleri gibi gimediğini ancak bayram dolayısıyla satışlarının arttığını anlattı.
Deviren, çarşıdaki dükkanların cumartesi günü gece geç saatlere kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.
Tarihi Kurşunlu Han içinde kafe işletmeciliği yapan Mehmet Çağlar ise dükkanına gelenlerin en çok künefeyi tercih ettiğini belirterek, "Böylece bayram yoğunluğundan biz de nasipleniyoruz. Gerek yerli halkın gerekse şehir dışından gelen ziyaretçilerin Antakya'nın meşhur künefesini tercih etmesi sevindirici." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Hatay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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