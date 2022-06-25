Tarihi çarşıda esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Tarihi çarşıda esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü

25.06.2022 16:02
Tarihi çarşıda esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'nın tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında daha önceden aralarında husumet bulunan esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir taraf karşı tarafa kuru sıkı tabancayla ateş edince, tekmeli yumruklu kavga başladı. Onlarca kişinin bir birine girdiği tekmeli yumruklu kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenlerde devrilip çevreye savruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki smaçör transfer etti Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki smaçör transfer etti Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı
Kaynak: İHA

Okçular, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi çarşıda esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi çarşıda esnaf bir birine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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