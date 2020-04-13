Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı - Son Dakika

Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda köpüklü suyla yıkanan ve dezenfekte edilen tarihi çarşı ve pazarlar, sokağa çıkma yasağının arttığı ilk gün tıka basa doldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu için uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında boşalan Gaziantep'in tarihi çarşı, merkez ve pazar yerleri Şahinbey Belediyesi tarafından köpüklü suyla yıkanarak, temizlenmişti. İlaçlanarak dezenfekte edilen çarşı, merkez ve pazar yer yerleri sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yine doldu taştı. Yasağın kalktığı ilk günde bir çok esnaf iş yerini açmamasına rağmen tarihi çarşı ve sokakların tıka basa insan ile dolması dikkat dikkat çekti.

Virüs nedeiyle işlerinin yaklaşık bir aydır kötü olduğunu belirten Esnaf Cuma Şahin, her şeye rağmen sürecin daha dikkatli ve tedbirli bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti. Devletin üzerine düşeni yaptığını milletin de yapması gerektiğini savunan Şahin, " Burada siftahsız gittiğimiz günde oluyor ama bu dünya genelinde böyle devletimizi suçlayacak bir yanımız yok. İnşallah alacağımız daha kapsamlı tedbirlerle bu işi atlatacağız" diye konuştu.