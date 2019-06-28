Tarihi Çarşılar Federasyonunun 2. Genel kurul toplantısı Bursa'da yapıldı

Genel kurula ülkemizin çeşitli il ve ilçelerindeki tarihi çarşıları temsilen 40 civarında üye katıldı. Tayyare Kültür Merkezi küçük salonunda yapılan toplantıya Bursa Vali Yrd. Mustafa Gündoğan, Osmangazi Bld. Bşk.Yrd. Beytullah Seferler, Bursa Tic. Borsası Meclis Bşk.Mehmet Aydın, Bursa Turizm Platformu ve TÜRSAB Bölge Bşk. Murat Saraçoğlu, GÜMTOB Bşk.Haluk Beceren ve Ak Parti İl yöneticileri Mustafa Kaymaz ve Mehmet Çakman da katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yrd. Nadir Alpaslan, Ak Parti Gnl.Bşk.Yrd. Çiğdem Karaaslan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Yüksel Özkan, Lale Karabıyık, İsmet Büyükataman, İsmail Tatlıoğlu ve Çekül Bşk.Prof.Dr. Metin Sözen, Bşk.Yrd.Mithat Kırayoğlu, Bursa Unesco Alan Bşk. Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu ve genel kurula katılamayan üye ve davetlilerden gelen kutlama telgraf ve mesajların bir kısmı okundu.

Daha sonra okunan faaliyet raporu ve mali rapor oybirliğiyle ibra edildi.

Verilen önerge ile Tarihi Çarşılar Federasyonunun başına "Türkiye" kelimesini koyabilmek için çalışmalar yapılmasına ve İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesine karar verildi.

Tek liste ile yapılan seçimde yönetim kuruluna oybirliğiyle Muhsin Özyıldırım (Bursa), Atilla Saraç (İstanbul Kapalıçarşı), Ebubekir Büyükmesci (Konya), Ümit Kaya (İzmir), Yalçın Patat (Kayseri), Yılmaz Sanış (Edirne), Ali Ekber Geçgel (Kadıköy), Metin Soygür (Mudurnu) ve Önder İnalkal (K.Maraş) üç yıllığına seçildiler. Yönetim kurulu da seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda başkanlık görevini tekrar Muhsin Özyıldırım'a verdi.

26 Haziran çarşamba günü yapılan Tarihi Çarşılar Federasyonu 2.Genel Kurulu için Bursa'ya gelenfederasyon yöneticileri Fed.Bşk. Muhsin Özyıldırım öncülüğünde Bursa Valiliğini, Bursa Vali Yardımcılarımız Ergun Güngör ve Mustafa Özsoy, Büyükşehir ve Osmangazi Belediyelerini,BTSO, BTB ve BESOB'u ziyaret ederek Tarihi Çarşılara ve esnafa verilen destekler için teşekkür ettiler.