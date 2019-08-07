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Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

17 dakika önce

Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

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Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.
Bayramlık almak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki Osmanlı mirası Alipaşa ve Bedesten çarşıları ile Selimiye Arastası'nı tercih ediyor.
Sıcak havaya rağmen doğal serinliğiyle iç ferahlatan çarşılarda gün boyunca hareketlilik gözleniyor.
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda "bayram bereketi" yaşandığını söyledi.
Yeni kıyafetlerin bayramların olmazsa olmazı arasında yer aldığına işaret eden Sanış, "Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi çarşılarımız hareketlendi. Tabii en fazla yoğunluğu arife gününde bekliyoruz. Bununla beraber gurbetçilerimizin yıllık izni bayrama denk geldiği için çarşılarda onların da bir hareketliliği var. Bayramdan sonra düğünler var. Bereket versin çarşılarımızda bayram alışverişi başladı." diye konuştu.
"Tarihi çarşılar yaşayan bir şehir"
Tarihi çarşıların yaşayan bir şehir olduğunu dile getiren Sanış, "Hava sıcaklığı 35 derecelere çıktığında, insanlarımız içi serin olan tarihi çarşılarımıza sıklıkla geliyor. Yaz kış sokak hayvanlarını da çarşımızda misafir ediyoruz. Çarşımızın içerisinde sürekli kuşlar var. Buralara sadece bina olarak bakmamak lazım." dedi.
Tarihi çarşı esnafından Tuna Budak da bayrama sayılı günler kala çarşının hareketlendiğini ifade etti.
Esnafın bu hareketliliğe sevindiğini belirten Budak, "Millet çoluğuna çocuğuna, eşrafına, akrabasına çeşitli ürünler ya da hediyeler almak için çarşımıza geliyor. Çarşımıza ayrı bir anlam kattığı için bayramların gelmesini iple çekiyoruz." şeklinde konuştu.
Sinan Orçun da çocuğuna bayramlık almak için çarşıya geldiğini dile getirdi.
Fiyatların uygun olduğunu aktaran Orçun, alışveriş merkezlerini tercih etmediğini, tarihi çarşılarda esnafla pazarlık yapabilmenin alışverişi daha güzel hale getirdiğini söyledi.
Kurban Bayramı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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