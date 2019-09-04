Tarihi çarşıya giren "inatçı sürücü" zor ikna edildi

Muğla'da tarihi çarşıya otomobiliyle giren ve araç trafiğine kapalı bölümden geçmek isteyen 82 yaşındaki sürücü, polis ekiplerine ve esnafa zor anlar yaşattı.

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'na otomobiliyle gelen N.İ, araç trafiğine kapalı bölümden Saatli Kule Caddesi'ne geçmeye çalıştı. İşletme sahiplerinin masa ve sandalyelerini kaldırmasını isteyen sürücü ile esnaf arasında tartışma çıkarken duruma müşteriler de tepki gösterdi.

İşletme sahipleri, çarşının araç trafiğine kapalı olduğunu ve dışarıya koydukları masa ve sandalyeler için belediyeye işgaliye parası ödediklerini söylemelerine rağmen sürücü, bölgeden geçmekte inat etti.

N.İ, "Ben buradan geçeceğim. Bende Arnavut inadı var. Buradan ölürüm yine de geçerim. ya bu sandalyeleri kaldırırsınız ya da ben bu masaları yıkar geçerim." diyerek ısrarını sürdürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yaşlı adamı ikna etmek için uzun süre çabaladı. Vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşatan sürücüyü, polis ekipleri yaklaşık bir saatte ikna ederek uzaklaştırdı.

Olay yerinde anahtarı üzerinde bırakılan araç ise çarşı esnafı tarafından zabıta ve polis eşliğinde çarşıdan çıkarıldı.