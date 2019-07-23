Son Dakika Haberleri: Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi
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Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi

2 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.

Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, tarihi çarşı bölgesinde ticaretle uğraşan ve burada ikamet eden vatandaşların yangın konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yangın dolaplarının, olası bir yangında trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşmakta zorluk çekilen bölgelere zamandan kazanmak ve yangına anında müdahale edilmesi için yerleştirildiğini ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu 'Korumanın Başkenti' unvanını aldı. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda aynı bilinçle belediyemiz ve vatandaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yangın dolaplarını kullanmak inşallah nasip olmaz." dedi.
Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:26 Kaynak: AA
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