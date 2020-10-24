Tarihi çarşıya yerleştirilen deve kervanı heykelleri, dikkat çekiyor - Son Dakika

TOKAT'ta belediye tarafından tarihi İpek Yolu üzerine yerleştirilen deve figürlerinden oluşan kervan heykeli dikkat çekiyor.

Kentte tarihteki medeniyetlerin izlerini taşıyan ve 9 asır önce kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan çarşı Tokat Belediyesi tarafından yeniden turizme kazandırılıyor. Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulu Sokak çarşısının adeta açık hava müzesine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Restore çalışmaları kapsamında tarihi sokak, 500 yıllık su havuzları ve kanalları ile süsleniyor. 1400-1500'lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen kervan heykelleri de Kent Müzesi binası karşısındaki cadde üzerine yerleştirildi. Deve figürlerinden oluşan kervan dikkat çekiyor.Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Burayı bir açık hava müzesi olarak tarif ediyoruz. Sloganımız ise '900 adımda 900 yıl' olarak tabir ediyoruz. Yani 900 adım atarak 900 yıllık bir tarihi eserleri bir arada görebileceğiniz alan olarak planlıyoruz. Burada tarihi hanları, camiler, medreseler, sivil mimari örnekleri ve özelliklerine dair birçok eser görebileceksiniz. Şu gördüğünüz tarihi kent meydanına 19 farklı tarihi eser açılmakta ve 19 eseri bütünleştiren bir meydan olması sebebiyle biz buraya açık hava müzesi diye ifade ediyoruz. Birçok tarihi objeleri bu alanda görebileceksiniz. Bu düzenlemeler tamamlandığında yurdumuzun dört bir yanından ve yurt dışından tüm ziyaretçileri kentimize davet ediyoruz." dedi