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Tarihi çarşıya yerleştirilen yangın dolapları tahrip edildi
7 saat önce
Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kapaklarının açılmaya zorlandığı yangın dolaplarının tahrip edildiğini tespit etti.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahribata ilişkin inceleme başlatıldı.
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