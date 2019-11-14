Son Dakika Haberleri: Tarihi çarşıya yerleştirilen yangın dolapları tahrip edildi
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Tarihi çarşıya yerleştirilen yangın dolapları tahrip edildi

7 saat önce

Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Tarihi çarşıya yerleştirilen yangın dolapları tahrip edildi, System.String[]

Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kapaklarının açılmaya zorlandığı yangın dolaplarının tahrip edildiğini tespit etti.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahribata ilişkin inceleme başlatıldı.

Safranbolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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