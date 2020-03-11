Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat - Son Dakika

Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat

6 saat önce

Tarihi Cendere Köprüsü'nün bulunduğu yerde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat, System.String[]

Tarihi Cendere Köprüsü'nün bulunduğu yerde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri Cendere Köprüsünün bulunduğu Kahta Çayı üzerinde tatbikat gerçekleştirdi. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.


AFAD ekiplerine UMKE, İHH arama kurtarma ve dağcılar eşlik etti. Tatbikatta senaryo gereği, suya düşen bir kişiyi ara ve kurtarma çalışması yapıldı. Havadan köprü kurma yöntemiyle gerçekleştirilen tatbikat başarı ile gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:04 İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki...
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
00:02 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
00:00 E-5'i kilitleyen kaza: 1 kişi yaralandı
23:59 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]