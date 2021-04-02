Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği - Son Dakika

Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

02.04.2021 14:22
Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı projesiyle TÜBİTAK bölge finallerinde birinci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı projesiyle TÜBİTAK bölge finallerinde birinci oldu.

TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında bölgesel proje değerlendirmeleri tamamlandı. Yarışmaya Bursa'dan katılan okullar 12 alanda toplam 11 derece aldı. Bursa bölgesi değerlendirmeleri 25-26 Mart tarihleri arasında yapıldı. 180 projenin çağırıldığı bölge finallerinde Bursa 40 proje ile yarıştı. Bursa'dan katılan projeler 12 alanda 11 derece alarak büyük bir başarıya imza attı. Bursa'dan toplam 11 okul 5 birincilik, 5 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bölge finalinde Mustafakemalpaşa'yı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11-D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir temsil etti. Başarılı öğrenci, danışmanlığını aynı okulda tarih öğretmeni olan Fatma Şen'in yaptığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı proje ile tarih-kültürel miras kategorisinde birinci oldu.

Birincilik alan projelerdeki öğrenciler ve danışman öğretmenler ulusal finale katılmaya hak kazandı.

131 mahallesi bulunan ilçede yapılan taramalarda 1200 civarında çeşme tespit edildi. Proje yürütücüleri, bu çeşmelerden kitabesi olan ve tarihi vasfı bulunan 8 tanesi üzerinde çalışma yaptı. Çeşmelerin kültürel mirasa dahil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım ve onarımlarının yapılması için gerekli teşebbüsler başlatıldı. - BURSA

Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği
Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

İmam Hatip Liseleri, Mustafakemalpaşa, Çeşme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Babasını öldüren evlat ve annesi, yıllar süren işkenceyi anlattı! Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş Babasını öldüren evlat ve annesi, yıllar süren işkenceyi anlattı! Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı         
14:31
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır         
13:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 15:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei