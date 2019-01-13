Son Dakika Haberleri: Tarihi Çeşmeden 10 Yıl Sonra Su Aktı

Tarihi Çeşmeden 10 Yıl Sonra Su Aktı

32 dakika önce

- Tarihi çeşmeden 10 yıl sonra su aktı İki oluklu tarihi çeşmede yağmur bereketiGAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde, 10 yıldır kuruyan iki oluklu tarihi çeşmeden bu yılki yağışlar nedeniyle su akmaya başladı.

- Tarihi çeşmeden 10 yıl sonra su aktı
İki oluklu tarihi çeşmede yağmur bereketi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde, 10 yıldır kuruyan iki oluklu tarihi çeşmeden bu yılki yağışlar nedeniyle su akmaya başladı.
Bölgede yaşanan kuraklık ve yağışların azlığı nedeniyle 10 yıl önce kuruyan ve sadece yağış olduğu kış mevsimlerinde çok kısa bir süre su akan çeşme, bu yılki yoğun yağışlar sayesinde oluk oluk su akıtmaya başladı.
Araban'da yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde yağan yağmur 10 yıldır su akıtmayan tarihi çeşmeden oluk oluk su akmasına neden oldu. Kurumuş olan çeşmeden su aktığını gören vatandaşlar ise bu durumdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Ne zaman ve kim tarafından yapıldığını bilinmeyen çeşme üzerinde bulunan bir levhada 1240 yılında bakımın yapılarak restore edildiği belirtiliyor. Beydili kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bu yılki yoğun sağanak yağışların bölgeye bereket getirdiğini söyleyerek yıllardır akmayan tarihi çeşmenin akmasına da çok sevindiklerini dile getirdi. Çeşmenin yazın da akmasını umut ettiklerini söyleyen mahalleli, bu yıl bölgede Antep Fıstığı, üzüm bağları, hububat, meyve ve bakliyat hasat döneminde bereketli bir yıl olacağına inandıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:10:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Çeşmeden 10 Yıl Sonra Su Aktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]