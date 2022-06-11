Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti - Son Dakika
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Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti

11.06.2022 11:56

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'ni restorasyon etti. Restorasyonun ardından bitmiş halini paylaşan Gürün tepki topladı. Birçok vatandaş, "Aslıyla alakası yok, bu nasıl bir restorasyon?" sözleriyle tepki yağdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.

ÖNCEKİ HALİ İLE SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.

O tepkilerden bazıları:

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
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Osman Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti - Son Dakika
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