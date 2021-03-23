Tarihî çeşmelere özgün proje - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı özgün projesiyle TÜBİTAK Bölge Finalleri'nde yarışmaya hak kazandı.

Lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak maksadıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bursa Bölge Finalleri 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

52.'si düzenlenen TÜBİTAK '2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında' Mustafakemalpaşa'yı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

11-D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir temsil edecek.

Ayşegül Aydemir, 7 ilden oluşan Bursa Bölge Finali'ne 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı projesiyle katılacak.

11-D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Tarih Öğretmeni Fatma Şen'in danışmanlığında hazırladığı proje çalışmalarında önemli bulgulara ulaştığını söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Deniz ve Danışman Öğretmen Fatma Şen ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe'yi ziyaret eden başarılı öğrenci, proje hakkında bilgiler verdi.

131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa'da yaptığı taramalarda 1200 civarında çeşme tespit ettiklerini belirten Ayşegül Aydemir, bu çeşmelerden kitabesi olan ve tarihi vasfı görülen 8 tanesi üzerinde çalıştığını kaydetti.

Bursa'da TÜBİTAK Türkiye Finali'ne katılım hakkı elde etmek için yarışacak projenin kültürel mirasa sahip çıkılması adına önemli olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe; "Öğrencimiz Ayşegül Aydemir, çeşmelerin kültürel mirasa dahil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım, onarımlarının yapılması ve kamuoyunda farkındalık oluşması için gerekli girişimleri başlattı. Öğrencimize bu bilimsel çalışma yolculuğunda başarılar diliyor, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA