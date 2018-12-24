Son Dakika Haberleri: Tarihi Çeşmelerin Restorasyonuna Suç Duyurusu

Tarihi Çeşmelerin Restorasyonuna Suç Duyurusu

1 saat önce

Tarihi çeşmelerin restorasyonuna suç duyurusuKARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı Dönemi'nden kalma 51 tarihi çeşmeden 9'unu aslına uygun restore etmediği öne sürülen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarihi çeşmelerin restorasyonuna suç duyurusu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı Dönemi'nden kalma 51 tarihi çeşmeden 9'unu aslına uygun restore etmediği öne sürülen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
2017 yılında İhaleyle yapım işi bir firmaya verilen ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 15 çeşmenin denetimini yapan belediye ekipleri, 9 çeşmenin aslına uygun olmadığını tespit ederek, tüm çalışmaları durdurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, yüklenici firma hakkında Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmezer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlık ve Belediye ile diğer kurumların işbirliği içinde restorasyonu yapılan işlerde en küçük hataya bile göz yummayacaklarını söyledi.
"En küçük hataya bile göz yummayacağız"
Tarihi Kentler Birliği tarafından projelendirilen ve 2017 yılında ihale sonucu 51 çeşmenin restorasyon çalışmalarının başladığını aktaran Ürkmezer, "Biz burada bütün yapılan faaliyetlerinin Koruma Kurulu'nun onayladığı projeler doğrultusunda yapıyoruz. Belediye ekiplerimizde bunların kontrollüğünü yapıyor. Yapılan çeşmelerden 6 tanesinde bir sıkıntı çıkmıyor ve ödemesi de yapıldı. 9 çeşmede yapmaması gereken değişikliklerin yapıldığını tespit ettik. Kalan diğer çeşmelere de başlanmadan tüm işi durdurarak koruma kuruluna raporu sunduk. Onlarında yapılan işlerdeki eksiklileri raporumuz doğrultusunda görerek suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığımız adli boyutunu ele alırken, bizler ise idari olarak çalışmaları durdurduk. Savcılıktan çıkacak rapor doğrultusunda çeşmelerin sağlık bir şekilde restorasyonu için çalışmaları yürütüyoruz. Çeşmelerin çok büyük zararı olup olmadığı noktasında Koruma Kurulu ve Belediye ekipleri çalışmalar yapıyor. Hassas bir süreç Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlığı bu konuda uzmanlaşmış durumda. En küçük bir hatayı bile göz yummuyoruz ve bundan sonrada göz yummayacağız. Tuttuğumuz tutanaklarla ve savcılığı suç duyurusu ile birlikte ortaya koyduk. Bundan sonra çeşmelerin aslına uygun çalışması için bütün çalışmalarımız devam edecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:59 Kaynak: İHA

Safranbolu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşkur'dan Tarihi Başarı Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:18:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Çeşmelerin Restorasyonuna Suç Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]