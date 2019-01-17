Tarihi Çeşmenin Havuzunun İçinde Biber Fidanı Yetişti
57 dakika önce
Tarihi çeşmenin havuzunun içinde biber fidanı yetişti Taksim Meydanı'nda betonların arasında büyüyen biber fidanı görenleri şaşırtıyorİSTANBUL - Taksim'de bulunan tarihi çeşmenin havuzunda kendiliğinden biber fidanı yetişti.
Tarihi çeşmenin havuzunun içinde biber fidanı yetişti Taksim
Meydanı'nda betonların arasında büyüyen biber fidanı görenleri şaşırtıyor
İSTANBUL - Taksim'de bulunan tarihi çeşmenin havuzunda kendiliğinden biber fidanı yetişti. Çiçek açıp biber veren fidan, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Taksim Meydanı'nda bulunan bir tarihi çeşmenin havuzunun içinde büyüyen biber fidanı görenleri hayrete düşürdü. Tarihi çeşmenin havuzunda kendiliğinden çıkan ve filizlenen biber fidanı, Taksim Meydanı'nda gezmeye gelen vatandaşların dikkatini çekti. Çiçek açan ve biber veren fidanın nasıl büyüdüğü merak konusu oldu. Taksim'e gezmeye gelen bir vatandaş, "Allah'ın hikmeti bu bunu kimse yapamaz burada" derken, başka bir vatandaş da "Gerçekten Allah vergisi. Her tarafı beton, toprak yok. Burası camdı herhalde birazda sıcağı da görmüş yetişmiş" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:32 Kaynak: İHA
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