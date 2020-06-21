Tarihi Çeşnigir Köprüsünde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Kırıkkale'de bir genç, uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşına Tarihi Çeşnigir Köprüsü üzerinde evlilik teklifi yaptı.



Kırıkkale'nin önemli turizm yerlerinden Çeşnigir Köprüsü, her yıl binlerce ziyaretçisinin yanı sıra zaman zaman romantik anların da başkenti oluyor. Tarihe ışık tutan köprü yerli ve yabancı turistlerin günübirlik gezisiyle beraber yapılan evlenme teklifleri için de öncelikli yer haline gelmeye başladı. Son olarak Hüseyin Dumlupınar isimli genç, uzun süredir beraber olduğu kız arkadaşına burada sürpriz hazırladı. Yaklaşık 2 ay boyunca planlarını hazırlayan Dumlupınar, normalleşme süreci ile birlikte Derya Aydoğdu'ya geçmişi 13. yüzyıla dayanan Çeşnigir Köprüsü üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aydoğdu, 'evet' yanıtını verirken büyük mutluluk yaşandı.



"Yaklaşık 2 aydır planını yapıyorum, şablon çizdim"



Duygularını anlatan 24 yaşındaki Hüseyin Dumlupınar, "Çeşnigir'i seçmemin sebebi Kırıkkale'nin ya da çevre köylerin hiçbir doğal güzelliği yok, tek olarak orası var. Ben epey düşündüm bu şey için. 'En iyisi burada yapayım' dedim. Hem mekan yeni yapıldı. Güzel de oldu. Mekan cidden çok güzel. Irmağın kenarında zaten. Hem drone çekimi olsun muhteşem bir görüntü elde ettik. Bunun için valimize öncelikle çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sunduğu için. Geçmiş dönemlerden kalan güzellikleri tekrar ortaya çıkardığı için. Yaklaşık 2 aydır ben bunun planını yapıyorum zaten. Evde kağıt üzerinde şablon falan çizdim. İşte 13-14 kişilik bir ekibimiz vardı. Herkesin giyeceği kıyafete kadar kararlaştırdık" dedi.



"Buraları görmeyen, bilmeyen insanlar var"



İki aylık süreç sonrasında emeklerinin karşılığının mutlulukla taçlandırıldığını kaydeden Dumlupınar, "Ama çok güzel oldu. Korona virüs nedeniyle bütün kurallara uyduk biz. Kimse yan yana durmadı herkes sosyal mesafe kuralına uydu. Sonra yanımızda birçok maske götürdük. Oraya gelen ziyaretçiler de bize yardımcı oldular. Diğer tüm düğün çekimlerimizi de Dinek Dağında, Keskin'de Sulu Mağara'da planlıyorum. Bu dış çekimleri Ankara'ya ya da Eskişehir'e gitmek yerine buralarda yapmayı düşünüyorum. Sonuçta bizim kendi güzelliğimiz. Bilmeyen görmeyen insanlar var. Bana çok mesaj geldi 'Biz de yapsak bana yardımcı olur musun?' diye. Birçok kişiye de bir nevi vesile olduk" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE