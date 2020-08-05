Tarihi çınar ağacı, 650 nüfuslu mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Tarihi çınar ağacı, 650 nüfuslu mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor

MARMARİS'te, koruma altında olan 1905 yıllık dev çınar ağacını görmek ve dilek tutmak için gelenler, tarihi mirasın korunması için de bağış yapıyor.

Tarihi çınar ağacı, 650 nüfuslu mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

MARMARİS'te, koruma altında olan 1905 yıllık dev çınar ağacını görmek ve dilek tutmak için gelenler, tarihi mirasın korunması için de bağış yapıyor. Ziyaretçiler, ağacın çevresindeki organik bal ve çeşitli otlar satılan dükkanlardan da alışveriş yapıp, 650 nüfuslu mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Marmaris'e 32 kilometre uzaklıktaki sık ormanlarla kaplı, dağlık alandaki 650 nüfuslu Bayır Mahallesi'nde, yörenin simgesi haline gelen 1905 yıllık dev çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor. Marmaris Ticaret Odası tarafından 1995 yılında, 'tabiat anıtı' olarak tescil ettirilen, çevresi 8,7 metre, yüksekliği 35 metre, çapı ise 2,8 metre olan tarihi çınar ağacı yılın dört mevsimi turist çekiyor. Dev çınar ağacının çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılı ahşap bilgilendirme levhaları bulunuyor. 'Çınar Ağacı Tabiat Anıtı' ve 'Bayır mahallemizin sembolü ve uğurudur. Ağacın etrafında dönüldüğünde insanların daha mutlu ve daha uzun yaşam süreceğine inanılmaktadır. Yapacağınız yardım, ağacın bakım ve yaşatılması için kullanılacaktır' yazılı bu levhaları okuyan ziyaretçiler, tarihi çınar çevresinde dolaşarak dilek tutuyor.

Ziyaretçiler, anıt ağacın korunması için harcanmak üzere muhtarlık binasındaki kutuya para atarak bağışta bulunuyor. Toplanan bağışlar ile yılda bir defa ağacın gövdesinin bazı bölümleri konulan krom ve nikel tellerle yenileniyor. Çürük dal ve gövdesi özel macunla kapatılıyor. Çeşitli mantar ve böceklerle kaplanan gövde temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle halkı, tarihi çınar ağacı sayesinde turizm sektörüne de hizmet veriyor. Ziyarete gelenler, buradaki dükkanlardan yöre halkının ürettiği meyve, bal ve çeşitli otlar ile diğer ürünlerden satın alarak, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.DİLEK TUTULUP, ALIŞVERİŞ YAPILIYORSakarya'dan tatil için gelen Vural Atlar, "Ağacın özelliklerini okudum ve bir tur atarak dileğimi tuttum. Bayır Mahallesi'ne katkı için organik bal ve çeşitli otları satın alacağım" dedi.Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Murat Cevherci de "Çınar ağacının tarihini bir arkadaşımdan öğrendim. Burada ağacın çevresindeki dükkanlarda doğal şifalı ot ve balın olduğunu söylediler. Ağacın etrafından tur attıktan sonra alışverişte yaptım" diye konuştu.Üniversite öğrencisi Sevilay Bulut ise "Bilgilendirme yazısını okuduktan sonra ağaç çevresinde 3 defa tur atıp dileğimi tuttum" dedi.

Bayır Mahallesi'nin muhtarı Arslan Erarslan da "Tarihi çınar ağacının Marmaris Ticaret Odası tarafından 1995 yılında 'tabiat anıtı' tescili alındıktan sonra mahalle ekonomimize büyük katkı oldu. Dört mevsim tatile gelenler mutlaka duydukları çınar ağacını görmeye geliyorlar. Tatile gelenler, burada yöresel ürünlerden de satın alıyor. Tatilciler, memleketlerine gittiklerin de arkadaşlarına anıt ağaçtan bahsediyor. Böylelikle Marmaris'e tatile gelenler burayı gezmeden neredeyse dönmüyor" diye konuştu.


Marmaris, turist, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi çınar ağacı, 650 nüfuslu mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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