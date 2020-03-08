Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu.

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibi yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.


Hacıkara Mahallesinde tarihi çınar ağacından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ağaca ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yüzlerce yıllık çınar ağacının büyük zarar gördüğü öğrenildi. - BURSA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
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