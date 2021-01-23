Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor

23.01.2021 13:52
Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan tarihi çınar ağaçları, her mevsim ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan tarihi çınar ağaçları, her mevsim ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Yaklaşık 70 metrelik boyu ve 20 metrelik çevre genişliğiyle geçen onca zamana rağmen dimdik ayakta duran çınar ağaçları, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. Asırlardır ayakta duran çınar ağaçları, her mevsim ayrı olmak üzere farklı tonlarla görenleri kendine hayran bırakıyor.Her mevsim görülmeye değer bir kültür ve turizm varlığı olan tarihi çınar ağaçları, hem fotoğraf severlerin hem de yeni evlenen çiftlerin en uğrak alanı haline geldi.

(İHA)

Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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