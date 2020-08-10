Tarihi Cinci Hanı'nda "Açık Hava Sineması Geceleri" etkinliği - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sineması Geceleri" etkinliği düzenledi.

Safranbolu Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal etkinliklere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te yaptırılan ve ihtişamını koruyan Cinci Hanı'nda, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen etkinlikte gösterime sunulan "Muhsin Bey" filmi izletildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 döneminde birçok etkinlikten vazgeçmek zorunda kalındığını söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte etkinliklere yeniden başladıklarını belirten Köse, "Sıcak havalarda açık hava sinemalarını düzenleyerek Safranbolu halkına keyifli akşamlar yaşatmak istiyoruz. On günlük sinema geceleri organize ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden destek aldık. Etkinliğimizin gala gecesini tarihi bir mekanda yapalım istedik. Etkinliğin devamı kent meydanında, son geceyi de pazar alanında arabada yapacağız." dedi.

Köse, etkinliklerin ücretsiz olduğunu ve katılımcılara gazoz ikram ettiklerini sözlerine ekledi.