Üye Girişi
Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak - Son Dakika

Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak

28.07.2021 11:21

Tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olmak amacıyla 1898'de yapımı tamamlanan ve daha sonra Milli Mücadeleye katılanlara ev sahipliği yapan tarihi Çoban Mektebi, restore edilerek Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülecek.

Tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olmak amacıyla 1898'de yapımı tamamlanan ve daha sonra Milli Mücadeleye katılanlara ev sahipliği yapan tarihi Çoban Mektebi, restore edilerek Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülecek.

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Keçiören sınırları içerisinde modern tarım yöntemlerinin çiftçiye daha ucuz ve etkili bir şekilde öğretilmesini sağlamak için "Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi" kuruldu.

Ziraat Mektebi, Numune Tarlası ve Çoban Mektebi için 1892'de satın alınan arazi daha sonraki yıllarda genişletildi. Ankara Valisi Memduh Paşa'nın katıldığı bir törenle 1895'te temeli atılan Çoban Mektebi, 1898'de tamamlanarak hizmete girdi.

Ziraat Mektebi, Kurtuluş Savaşı döneminde ordunun karargahı haline getirilirken, Çoban Mektebi de bu dönemde Milli Mücadeleye katılanların ikametgahı oldu.

Milli Mücadele için eşiyle Ankara'ya gelen Halide Edip Adıvar da kendilerine tahsis edilen oda ile binayı ve çevresinin görünümünü hatıralarında anlattı.

Çoban Mektebi, Cumhuriyet döneminde çevresine ek binalar yaptırılarak yine ziraat okulu olarak hizmet verdi.

Bir dönem emniyet teşkilatınca da kullanılan mektebin çevresindeki binalar zamanla yıkıldı. Çoban Mektebi, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla 2009'da "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillendi.

29 mart 2019'da çıkan yangın, binada hasara neden oldu. Yapıyı, restore etmek üzere devralan Keçiören Belediyesi, restorasyon için çalışmalara başladı.

Projenin bir yılda tamamlanması planlanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde, Milli Mücadele sürecini bir süre Ziraat Mektebi'nden yönettiğini, ordunun ve heyetin bir bölümünün de Çoban Mektebini karargah olarak kullandığını söyledi.

Binanın ve çevresinin şahit olduğu tarihin, özellikle gençler tarafından bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Altınok, Atatürk'ün 1922'de Nevruz Bayramı'nı burada kutladığını, bu nedenle çiçek bahçesi ve nevruz meydanı da yapılacağı bilgisini paylaştı.

Çoban Mektebi'nin tarihi binasının mülkiyetini, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden devraldıklarını belirten Altınok, yapılacak çevre düzenlemesiyle bir yıl içinde projeyi tamamlamayı ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü ya da Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında açılışını yapmayı planladıklarını bildirdi.

"37 bin metrekarelik bir tarih, kültür hattı ilave edilecek"

Restorasyon ihalesini yakında yapacaklarını aktaran Altınok, "Toplam restorasyon ve buranın çevre düzenlemesiyle beraber 10 milyon liralık bir maliyet gözüküyor. Atatürk Botanik Bahçemize burayı ilave ediyoruz. 37 bin metrekarelik de bir yeşil alan daha doğrusu bir gül ve çiçek vadisi yapıyoruz burada. Keçiören sular ve güller kentidir. Dolayısıyla bu güzelliğin yanına 37 bin metrekarelik bir tarih, kültür hattı daha ilave etmiş oluyoruz." dedi.

Altınok, müzede Milli Mücadele döneminde kullanılmış malzemelerin de yer alacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"O dönemi yaşatacak, bize bu vatan ne şartlarda bırakıldı, bu ülke ne şartlarda bırakıldı, kahramanlarımız ne gibi bir mücadele verdiler çocuklarımıza nesillerimize tarihimize bunu anlatmış olacağız. Buranın tarihimizde, Milli Mücadelemizde ciddi bir anısı, hatırası ve ev sahipliği var. İnşallah onu burada yaşatacağız."

Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak
Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak
Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak
Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak

Mustafa Kemal Atatürk, Restorasyon, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı 11:36 Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter 11:17 Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu         
11:59
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Çoban Mektebi, Milli Mücadeleyi gelecek nesillere aktaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement