Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor - Son Dakika

Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor

01.01.2021 14:19

Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki çömlek ustası Salih Karayiğit, 68 yıldır yaptığı mesleği şimdilerde yeni nesillere öğretiyor.

Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki çömlek ustası Salih Karayiğit, 68 yıldır yaptığı mesleği şimdilerde yeni nesillere öğretiyor.

Ünye'nin Gölevi Mahallesi'nde kardeşleriyle birlikte ufak bir fabrika kuran Salih Karayiğit, çocukluğunun yıllarında babasının yanında görerek öğrendiği çömlekçilik mesleğini yeni teknolojilere rağmen yaşatmaya devam ediyor. Gölevi Anaokulu öğretmeni Sibel Gül'ün sanat dalları projesinden biri olan "Seven Colors Of Art" projesi sayesinde, minik öğrencilerin ve ailelerin ziyaret ettiği Ünye'nin son çömlek ustası Salih Karayiğit, toprak ve suyu birleştirerek yaptığı sanatını miniklere ve ailelere anlattı. Gelişen teknolojiye rağmen çocukların ilgiyle izlediği çömlek ustası Karayiğit, minikleri yanına alarak ustalığının püf noktalarını gösterdi.

"Çocuklarımız çamurda oynasın, toprağa bassınlar istiyorum"

Babasının yanında bu mesleği öğrendiğini ve eskilerin artık yeni teknolojiyle yarışamadığını söyleyen, Ünye'nin son çömlek ustası Salih Karayiğit, "Bu meslek benim baba sanatımdan geliyor. Babam da zamanında çömlek ustasıydı. Babamın yanında çocukluğumda getir-götür işleri yaparken ben de bu mesleği öğrendim ve bu günlere getirdik. Tabii, bu meslek teknoloji karşısında can çekişiyor. Ben 68 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bu doğal çamur ve hiç bir kimya maddesi içerisinde bulundurmuyor. Çocuklarımız çamurda oynasın ve yaz günlerinde toprağa bassınlar istiyorum. Biz burada atölyemizde 200 çeşit ürün imalatı gerçekleştiriyoruz. Eskiden tuvalet boruları, mangal bunlarla yaparlardı. Çünkü eskiye dönük her şey daha doğaldı. Şimdi bu sanatı ne kadar yapan yok desek de iyi kötü bir yerlerden birileri çıkıyor. Ancak gençlerimiz ve yeni nesillerimiz mutlaka öğrenmeleri için buraya yanımıza gelebilirler" dedi.

"Çocuklarımız burada farklı tarih gördü"

Gölevi Anaokulu öğretmeni Sibel Gül'ün projesi kapsamında çocuğunun el becerisinin gelişmesi ve toprakla buluşmasından mutlu olduklarını söyleyen Selin Koca, "Çömlek sanatı bizim eski kültürümüz olduğu için çocuklarımızın da burada görerek şahit olmaları çok güzel bir şey oldu. Salih amcamızın bu yaptığı çalışmalar çocuğum ve benim için çok güzel bir anı olarak kalacak. Tabii, çocuğum normalde evimizde el hamurlarıyla oynuyor ancak el aktivitesi ve görsel hafızası ne kadar gelişse de burada daha farklı bir tarihi gördükleri için daha da güzel oldu" diye konuştu.

Çocukların tarihe dönük projelerle tanıştırarak sanat projesini yürüttüğünü söyleyen öğretmen Sibel Gül, "Avrupalı ortaklarımızla beraber yürüttüğümüz 'Seven Colors Of Art' projesi, 7 sanat dalını çocuklara öğretmeni hedeflemektedir. Bizler bu sanat dallarından bir tanesi olan heykelcilik sanatı için Salih amcamızı ziyaret ettik. Heykel ve el sanatlarını çocuklara öğretmek adına yaptığım araştırmada Ünye'nin son çömlek ustası Salih Karayiğit'e ulaştım. Bu sanatı yerinde gözlemlemek için çocuklarla atölyesi yerinde ziyaret etmeye karar verdik. Pandeminin de etkisiyle evlere hapsolmuş çocukları bir nebze de olsun rahatlatmak için kalabalıklardan uzak bir şekilde eğlendirmeyi hedefledik. Çocuklarımız da hem öğrendiler hem de eğlendiler" şeklinde konuştu.

Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor
Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor
Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor
Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor

Fabrika, Ordu, Ünye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor - Son Dakika


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