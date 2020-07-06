Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika

Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti

Çorum Belediyesince 2010 yılında başlatılan "Çorum Kalesi Restorasyon Projesi" kapsamında kale içinde yer alan bir cami, 3 tescilli bina ve 39 metruk yapı olmak üzere 42 hane kamulaştırıldı.

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izniyle kale içindeki 4 parseldeki yapıların geçen yıl aralık ayında yıkılmasının ardından, kalan yapıların da yıkımına izin verildi. 10 yıldır boş kaldığı için metruk hale gelen evlerin yıkımına törenle başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende Çorum Kalesi'nin kent merkezinin en önemli cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

Çorum Kalesi'nin, Türklerin Anadolu'ya girişinden hemen sonra yapılan ilk kalelerden olduğunun tahmin edildiğini aktaran Aşgın, "Burası sıradan bir kale değil. Bin yıllık geçmişi olan bir kale. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bu kaleden bahsediliyor. 80 metreye 80 metre ebadında, 2,40 metre duvar kalındığına ve 7,35 metre yüksekliğe sahip muazzam bir kale. Kalemizin proje süreci 10 yıldır devam ediyor. Şimdi yıkım çalışmalarına başlıyoruz ve birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak. Yıkmak için yıkmıyoruz, yapmak için, ihya etmek için yıkıyoruz." diye konuştu.

Restorasyonun iki aşamada gerçekleşeceğini, öncelikle surların, daha sonra da sur içindeki tarihi yapıların onarılacağını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Surların restorasyon proje ihalesini 16 Temmuz'da yapacağız. Kale içini de Çorumluların gururla bahsedeceği, dışarıdan gelen misafirin öncelikle görmek isteyeceği bir alana dönüştüreceğiz. İçerideki 3 tescilli varlıktan biri yöresel yemeklerin hazırlanacağı restoran olacak. Bunun yanı sıra içeride bir bebek kütüphanesi, sanat galerisi, konservatuvar gibi sosyal yapılar olacak. Kaleden Saat Kulesi'ne kadar tarihi bir sokak inşa edip şehrin ruhuna ruh katacağız."

Konuşmaların ardından kale içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Selçuklu Devleti, Kılıç Arslan, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:07 Alman Ordusu, köpeklere koronavirüslü insanları tespit etmeleri için eğitime başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:08 İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti
21:59
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:09:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]