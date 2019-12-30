Tarihi Çorum kalesinde restorasyonu için ilk adım - Son Dakika
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Tarihi Çorum kalesinde restorasyonu için ilk adım

6 saat önce

Tarihi Çorum Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı.

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Tarihi Çorum Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı.


Çorum Belediyesi tarafından kalenin turizme kazandırılması için ilk kazma vurulurken, kale içerisindeki metruk yapıların yıkım çalışmaları başlatıldı. Kamulaştırılması yapılan 4 parselde gerçekleşen yıkım çalışması ile birlikte Kale projesinin startı verildi.


Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile birlikte kaleyi ziyaret ederek, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.


Kalede yıkım çalışmalarını Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın başlattı. Kalede düzenlenen törenle ilk kepçe vuruldu. Başkan Aşkın, Çorum Kalesi'nin Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra yapılan kalelerden bir tanesi olduğunu ve yüzyıllardır ayakta olduğunu söyledi.


Kalenin içerisinde 42 yapının olduğunu 4 tanesinin tescilli yapı olduğunu dile getiren Aşgın, tarihi yeniden canlandırmak, şehrin kültür hayatına katkı vermek adına kale projesini önemsediklerini dile getirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çorum ziyaretiyle birlikte kale projesinin yeni bir ivme daha kazandığını, ayrıca Kale mahallesinin kentsel dönüşüm projesine dahil edildiğini açıklayan Aşgın, 200 dönümü aşgın alanda kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade etti.


Kale mahallesini ve çevresini tekrar tarihi dokusuna kavuşturarak cazibe merkezi haline getirme niyeti ve kararlığı içerisinde olduklarını belirten Aşgın, "Çorum güzelleşiyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla aşkla çalışıyoruz. Buan tarihi bir an. Burada ilk yıkımın olması tarihi bir an. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlandığını, bir çok ülkeden turistlerin ziyaret ettiği günleri görmemiz dileğiyle" dedi. - ÇORUM

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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