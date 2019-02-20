Tarihi Değerlere Kaymek'ten Bakış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, geçmişi bugünle buluşturan önemli bir sergi açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, geçmişi bugünle buluşturan önemli bir sergi açtı. 'Kayseri'nin Tarih Dili' konulu sergide tarihi eserlerii anlatan tablo ve el sanatları yer alıyor.



KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha ekledi. Bir alışveriş merkezinde 'Kayseri'nin Tarih Dili' konulu sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas Yıldırım, sergiyi gezenlerin tarihi değerlerimizi bir başka gözle görmeye başlayacaklarını belirtti ve tüm Kayserilileri sergiyi gezmeye davet etti. Sergi, Kayseri'deki tarihi mekanları inceleyen KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlandı. Tarihi değerlerimiz farklı branşlardaki eğitmen ve kursiyerler tarafından tablolaştırıldı.



Üç gün boyunca gezilebilecek olan sergi, 30 farklı branşta yapılmış 45 tablodan oluşuyor. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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