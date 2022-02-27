Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

27.02.2022 13:05

Denizli'nin Çivril ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, artık kullanılmayan demir yolundaki rayları çalan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, artık kullanılmayan demir yolundaki rayları çalan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 1892 yılında inşa edilen ve uzun yıllar hizmet verdikten sonra artık kullanılmayan demir yolundaki rayların Seraserli Mahallesi'nden geçen 30 metrelik bölümünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe ve çevresindeki KGYS ile güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıları ilçe dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen M.A. (28), E.A. (28), Y.A. (32), O.Y. (36), D.A. (24) ve G.A. (27) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı
Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı
Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

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Türkiye'nin ilk tren hattındaki tarihi demiryolunu talan eden 6 şüpheli tutuklandı Türkiye'nin ilk tren hattındaki tarihi demiryolunu talan eden 6 şüpheli tutuklandı Yayla seracılığında Çameli birinci sırada Yayla seracılığında Çameli birinci sırada

Hisarcık, Osmanlı, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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