Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı
2 saat önce
Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Sivrihisar Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
İlçede cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan Demirciler Arastasında yapılan alt yapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemeleri başladı.
Tarihi Arastalar Çarşısı ve Aziz Mahmud Hüdayi
Camii çevresinde bulunan yollara taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Demirciler Arastasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi dokuya uygun şekilde yaşama uyarlandı. Alt Yapı çalışmalarının da tamamlandığı bölgede yollara taş döşeme işlemleri başlatıldı. Daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamın oluştuğu bölgede vatandaşlarda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
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