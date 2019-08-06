Son Dakika Haberleri: Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı
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Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı

2 saat önce

Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı, System.String[]
Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçede cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan Demirciler Arastasında yapılan alt yapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemeleri başladı.

Tarihi Arastalar Çarşısı ve Aziz Mahmud Hüdayi Camii çevresinde bulunan yollara taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Demirciler Arastasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi dokuya uygun şekilde yaşama uyarlandı. Alt Yapı çalışmalarının da tamamlandığı bölgede yollara taş döşeme işlemleri başlatıldı. Daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamın oluştuğu bölgede vatandaşlarda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
Aziz Mahmud Hüdayi, Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
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