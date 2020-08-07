Tarihi deniz feneri Gelibolu Belediyesi tarafından kiralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, boğaz girişini kontrol eden, 34 metre yükseklikteki 164 yıllık deniz feneri, Gelibolu Belediyesi tarafından kiralandı.

Fener Meydanı'nda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki tarihi deniz fenerine ilişkin protokol koşulları tamamlandı.

İmzalanan protokolle 1856 yılından bu yana faliyette olan deniz feneri, Gelibolu Belediyesi tarafından kiralandı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz müzesi yapmak istediğimiz bu alanda, hazırlıklarına devam ettiğimiz projeyi tamamlayıp en kısa sürede halkın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.