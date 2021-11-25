Tarihi Dikili Avcılar Kulübü binası için yıkım kararı: İmza kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Tarihi Dikili Avcılar Kulübü binası için yıkım kararı: İmza kampanyası başlatıldı

1937 yılında yapılan tarihi Avcılar Kulübü binası yıkılıp katlı otoparka dönüşecek

İZMİR - İzmir'de bulunan ve 1937 yılında inşa edilen Dikili Avcılar Kulübü binası için yıkım kararı çıktı. Tarihi binanın kamulaştırmanın ardından yıkılıp katlı otoparka dönüşeceği ifade edilirken, kulüp üyeleri yıkıma tepki göstererek imza kampanyası başlattı.

Dikili ilçesinde, 1937 yılından bu yana faaliyet yürüten Dikili Avcılar Kulübüne geçtiğimiz hafta bir yazı gönderildi. Yazıda, " İsmetpaşa Mahallesi'nde 93 ada 6 parsel de bulunan taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 'katlı otopark' alanında kalması nedeniyle, belediyemiz encümeninin 23 Eylül 2021 tarih 1695 sayılı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu yazının ardından tarihi binanın Dikili Belediyesinin projesi kapsamında yıkılıp otoparka dönüştürülecek olması üzüntüyle karşılandı. Tarihinde toplu sünnet törenlerinin organizasyonundan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılması, öğrencilere destek gibi bir çok konuya ev sahipliği yapan Avcılar Kulübü Üyeleri, yıkım kararına itiraz ederek imza kampanyası başlattı.

91 yaşındaki Mustafa Kocabaş: "Bu binayı yaparken sırtımızda taş taşıdık"

Kulüp üyeleri, binanın atalarından yadigar kaldığını ifade ederek, başka bir çözüm yolunun bulunmasını istedi.

Binanın yapımında bizzat bulunduğunu söyleyen Mustafa Kocabaş (91), "Ben bu binanın yapılışında buradaydım ve yönetimdeydim. O zamanlar 17 yaşındaydım, şimdiyse 91 yaşındayım. Burası 70-80 yıllık bir mesele. Bu binayı yaparken sırtımızda taş taşıdık. Bu bina yıkılmaz. Bu bina yıkılırsa yazık. Bu millete yazık. Biz emeklerle yaptık bu binayı. Bu binanın yıkılmasını istemiyorum" dedi.

"Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Fevzi Yöney de, "Avcılar Kulübü bize atalarımızdan miras kalmıştır. Burasının yıkılmasını istemiyoruz" dedi. Bir başka kulüp üyesi Fehmi Canatan ise "Bu bina bize atalarımızdan kalma miras, yıkılmasını istemiyoruz. Bizden de çocuklarımıza miras kalacak. Biz tapulu binamızın uzun yıllar daha hizmette kalmasını istiyoruz. Burayı kimseye vermek istemiyoruz. Atalarımız burayı yapmak için sırtlarında taş çekmişler. Bizim yerimizi ellemesinler. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.