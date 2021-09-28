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Tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazanlar güvenlik kamerasından bulunacak - Son Dakika

Tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazanlar güvenlik kamerasından bulunacak

28.09.2021 15:26
Tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazanlar güvenlik kamerasından bulunacak, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Cenevizliler tarafından inşa edilen tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Cenevizliler tarafından inşa edilen tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Amasra Müze Müdürlüğünce, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan, çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.

"Bu manzara bize yakışmıyor"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, gazetecilere, ilçenin 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve Lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını aktaran Boran, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz, tarihimize saygı göstersinler." diye konuştu.

Denizli'den ilçeye tatile gelen Selcan Ceylan da tarihi kayaya yazılan yazıların kötü görüntü oluşturduğunu belirterek, "Tarihi değerlerimize böyle şeylerin yapılmaması lazım. Hoş bir örnek değil, tarihi korumamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hisarcık, Amasra, Bartın, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazanlar güvenlik kamerasından bulunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazanlar güvenlik kamerasından bulunacak - Son Dakika
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