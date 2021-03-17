Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı - Son Dakika

Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı

17.03.2021 21:31

Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının 2.

Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının 2. Etap Projesi başladı

Yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak olan restorasyon çalışmalarının 500 gün süreceği öğrenildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı ile UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde bulunan, binlerce yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık eden Diyarbakır Surlarının 2. Etap Projesi başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarındaki restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınan 5 bin 200 metrelik Diyarbakır surları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etap etap restorasyon projeleri hazırlanarak kurul onayını aldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte startı verilen restorasyon çalışmalarında 1. etap ihalesi ile yer teslimi yapıldı. 9 aylık bir süreçte çalışmalar sürerken, tarihi Hz. Süleyman Cami ve Amida Höyük'ü çevreleyen İçkale surlarında 2. etap çalışmalarına başlandı.

"Vatandaşlardan gönüllü tarih ve kültür elçileri olmalarını istiyoruz"

11 adet iç kale burcu, 2 adet dış kale burcu, aynı zamanda Amida Höyük'ün etrafını çevreleyen çevre duvarları, istinat duvarları ve 11 bin metrekarelik alanı kapsayan çevre düzenlemesi için ocak ayında 13 milyon 891 bin lira değerinde ihale gerçekleştirilerek yer teslimi yapılan alanda, restorasyon çalışmalarının 500 gün süreceğini açıklayan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak gönüllü tarih ve kültür elçisi olmalarını istediklerini söyledi. Başkan Karaaslan, "Bilindiği üzere ilimiz Sur ilçesi sınırları içerisinde yer alan 5 bin 200 metre uzunluğundaki Diyarbakır surları 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alarak tescillenmiştir. Son 5 yıllık bu süreç içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından surlarımızın etap etap restorasyon projeleri hazırlanmış, kurul onayına sunulmuş, kurulda onaylamış olup valimizin göreve başlamasıyla beraber surların 1. etap restorasyonu yapılmıştır. İhalesi ve yer teslimi yapılırken 9 aylık bir süreçte çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün Diyarbakır'ın kalbi olan İçkale bölgesinde 11 adet iç kale burcu, 2 adet ise dış kale burcu aynı zamanda Amida Höyük'ün etrafını çevreleyen çevre duvarları, istinat duvarları ve 11 bin metrekarelik alanı kapsayan çevre düzenlemesi için ocak ayında yapmış olduğumuz ihale tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Çalışmalar devam etmekte, yaklaşık olarak 500 gün içerisinde teslim edilmesi düşünülüyor, ihale bedelimiz ise 13 milyon 891 bin liradır" dedi.

"5 milyon turist hedefimiz var"

Kendilerine destek olan Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür eden Karaaslan, "Bu süreçte bizlere 5 milyon lira katkı sağlayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, tarih ve kültür aşığı olan Valimiz Münir Karaloğlu'na ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalışmalarla birlikte en önemli hedefimiz 2 bin 300 yıllık tarihi olan Diyarbakır surlarını korumak, restorasyon çalışmalarını yapmak ve turizme kazandırmaktır. 5 milyon turist hedefimiz var, inşallah bu surlarımızın tamamının restorasyonunu tamamlayacağız, şehrimiz önemli bir turizm merkezi haline gelecektir. Değerli vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz şudur, biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak surların restorasyonunu yapacağız, ama önemli olan şey bu surlarımızı korumak, herkes birer gönüllü kültür ve tarih elçisi olsunlar surlarımızı ilelebet korusunlar isteriz" diye konuştu.

Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı
Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı
Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı
Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı - Son Dakika


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