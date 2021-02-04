Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor - Son Dakika

Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor

04.02.2021 08:25
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor, System.String[]

Antalya'da bıçakçılar, son dönemdeki tarihi dizi ve filmlerin kılıçlara olan ilgiyi artırdığından bahsetti. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinin anlatıldığı dizilerde kullanılan kılıç siparişlerine ulaşabilmek için fazla mesai yapan esnaf, fiyatların 600 ile 1200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Tarihi Demirciler Çarşısı içinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Savaş Sezgin, özel sipariş üzerine süs kılıçları yaptığını anlattı. Kılıçların ağızlarının keskin olmadığını, tamamen süs ve duvar dekorasyonu olarak yapıldığını söyleyen Sezgin, "Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da ilgi çekiyor. İnsanlar bize ulaşarak kılıç siparişi veriyor. Siparişler ve talepler beklemediğimiz şekilde arttı. Talep geçmişe oranla oldukça yüksek" dedi.

"KILIÇTA KALİTEYİ ÇELİK VE SAP BELİRLER"

İyi bir kılıcı sapının ve çeliğinin özelliğinin belirlediğini kaydeden Savaş Sezgin, "Şu an elimde geyik boynuzundan saplı, yüksek kalite çelikten imal edilen bir kılıç var. Bu kılıcın fiyatı 750 TL. Kılıçta kaliteyi kullanılan çelik ve sap belirler. Kimileri demirden yapıp üstünü parlatarak çelik diye satıyor. Kimisi de ağaç gövdesinden yaptığı sapı vernikleyip cilalayıp boynuz diye vitrine koyuyor" dedi.

"FİYATLAR 600 LİRADAN BAŞLAYIP 1200 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Elinde numune olarak farklı şekil ve sap modellerinde kılıçlar olduğunu aktaran Sezgin, şöyle konuştu:

"Bu kılıçlar son zamanlarda ekranlara yansıyan Türk dizilerinde gördüğümüz kılıçlar. İnsanlar televizyonda gördüklerinin aynısını istiyor. Kimileri üzerine yazı ve isim yazılmasını talep ediyor. İstenen modeli bir hafta ile 10 gün içinde teslim edebiliyoruz. El dövmesi çelik kılıçlar yapıyorum, birebir orijinaliyle aynı. Tek fark ağızları bilenmediği için keskin değiller, sadece dekorasyon amaçlı kullanılıyorlar. Online siparişlerde de çok artış var. Kılıçların fiyatı 600 TL'den başlıyor, 1200 TL'ye kadar gidiyor. Bu rakamlar istenen çelik ve sap özelliklerine göre daha da yükseliyor."

DUALAR DA KILIÇLARIN ÜSTÜNE İŞLENİYOR

Özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların kılıçlarının ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Sezgin, "Üzerinde Göktürkçe dilinde 'Türk' yazısı isteyenler oldukça fazla. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi ve Arapça yazılar ve dualar da kılıçların üzerine işleniyor" dedi.

Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor
Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor

Savaş Sezgin, Türk Lirası, Osmanlı, dizi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmanlı dizileri nedeniyle talep patlaması yaşayan süs kılıçlarına ilgi büyük, fiyatları 600 liradan başlıyor - Son Dakika


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