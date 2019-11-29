Tarihi diziler kılıçlara ilgiyi arttırdı

Teknolojiye yenik düşen mesleklerden biri olan sıcak demirciliği Malatya'da yıllardır sürdüren Yusuf Bayyiğit, özellikle son dönemlerde tarihi diziler ile birlikte kılıçlara gösterilen ilginin arttığını söyledi.



Malatya'da yaşayan 57 yaşındaki Yusuf Bayyiğit, ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanıştı. O gün bugündür baba mesleğini sürdüren Demirci Yusuf, zanaata kattığı sanat ile ortaya birbirinden güzel tasarımlar çıkardı. Dünyada sam çeliğinden Damascus kılıcı yapan sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit'e Kültür ve Turizm Bakanlığından da Devlet Sanatçısı unvanı verildi.



'Demircilik benim ata mesleğim' diyerek işine dört elle sarılan Demirci Yusuf'un tek üzüntüsü ise kendisinden sonra mesleği bırakacağı birinin olmaması. Teknolojiye yenik düşen mesleklerin başında geleneksel demirciliğin olduğunu söyleyen Yusuf Bayyiğit, bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığına proje hazırlamak istiyor. Projesi ile Malatya'da birçok atölye kurmak ve böylece demirciliğe olan ilgiyi de artırmak istediğini söyleyen Bayyiğit, "En büyük hedefim, kamu alanında basit derme çatma ocaklar oluşturarak örs bulup demircilikle ilgili birikimlerimi gençlere anlatmak. Sanatsal anlamda öğretmek istiyorum bu mesleği" ifadelerine yer verdi.



Demir işlemeyi zanaat ve sanat karşımı ile yaptığını söyleyen Bayyiğit, "Ben bu işi tamamen sanat yönüne getirmeye çalıştım. Bugün birçok özel tasarladığım modeller var. Bir çok düşünceye hitap edecek çalışmalarım bulunuyor" dedi.



Kılıç yapımı çok zor



Kılıç yapmanın bu mesleğin en zor işlerinden biri olduğunu da söyleyen Bayyiğit, "Kılıcın çok basit yöntemleri de var ancak Japonların katana kılıçlarının yapımı 6 ay sürüyor. Tamamen geleneksel olarak yapılıyor. Biz de burada haftalar süren çalışmalarla özel kılıç üretiyoruz. Bir kılış yapmak gerçekten çok zor" şeklinde konuştu.



Özelikle yalmanlı Damascus kılıcını Türk bulgusu yöntemi ile yaptığını ve bunun çok zaman aldığını söyleyen demirci ustası Bayyiğit, son dönemlerde tarihsel diziler ile birlikte kılıçlara ilginin arttığını söylüyor.



Diziler merakı arttırdı



Kılıç, çakı ve benzeri ürünlere ilgi duyan her zaman bir kesimin olduğunu belirten Bayyiğit, "Tarihsel dizilerin de son dönemlerde etkisi ile ilgi arttı. Mesela babaları ile buraya gelen çocuklar kılıçlara çok hevesli. Bu Diriliş Ertuğrul'un kılıcımı diye soruyorlar. Bunların özel meraklıları tutkunları da çok" ifadelerini kullandı.



En büyük hallerinden birinin de mesleği bırakacağı bir çırak yetiştirmek olduğunu söyleyen Demirci Yusuf Bayyiğit, "Gelecek kuşaklara bu sanatı aktarabileceği kimse yok. Bu meslek gelecekte kesinlikle yol olacak. Bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığına vereceğim proje ile bu mesleği sürdürmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Bakanlık tarafından kendisine devlet sanatçısı belgesi verildiğini ancak kendi dalında bir ustalık belgesinin halen olmadığını söyleyen Bayyiğit, "Çünkü buradaki mesleki okullarda benim uğraştığım sıcak demircilik ile ilgili bir bölüm ne yazık ki yok. Gel sana döküm, kaynakçılık belgesi verelim diyorlar. Ama benim buradaki mesleğim tamamen farklı bir iş" diye konuştu. - MALATYA