Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı

22.11.2020 10:16

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı Burhaniye ilçesinde, makine ve yedek para üretimi yapan Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç yapımını sürdürürken, televizyonlardaki tarihi dizilerin kılıçlara olan talebi artırdığını söyledi.

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, makine ve yedek para üretimi yapan Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç yapımını sürdürürken, televizyonlardaki tarihi dizilerin kılıçlara olan talebi artırdığını söyledi. Önceki yıl, hazırladığı altın kaplama kılıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Tural, kılıç taleplerine yetişmekte zorlandığını söyledi.

Burhaniye'de yeni Sanayi Sitesinde makine ve makine yedek parçası üretimi yapan Muammer Tural, yaklaşık 10 yıl önce başladığı Osmanlı kılıcı yapımında büyük mesafe kaydederken, son zamanlarda tarihi dizilerin artmasının kılıçlara olan ilgiyi artırdığını söyledi.

İsteğe gere 24 ayar altın kaplama kılıçlar da yapan Tural, kılıçların üzerine besmele, ayet ve isteyen kişinin adını yazıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için de, Genel Kurmay Başkanlığı zamanında hazırladığı altın kaplama kılıcı kendi elleriyle teslim etmek istediğini anlatan Tural, kılıç yapımında iddialı olduğunu söyledi. Siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Tural, " Son zamanlarda eski dizilerin televizyonlarda çoğalmasıyla kılıçlara ve eski savaş aletlerine ilgi bayağı arttı. Allah'a şükür siparişler de arttı. Yetiştiremiyoruz. Bir sene önce Cumhurbaşkanımıza altın kaplama kılıç hediye etmiştim. O da vesile oldu. Kılıçlara talep arttı. Yaklaşık 10 yıldır teber ve kılıç gibi değişik tarihi objeleri yapıyorum. Biz kendi kültürümüzün farkında değiliz. İnsanlar hayali kahramanlar oluşturuyorlar İşte süpürmen bedmen gibi. Bizim kendi ecdadımızda çok sayıda kahramanlar var. Ama kıymetini bilmiyoruz. Kullandıkları savaş aletlerini bilmiyoruz. Bir nebze benim de faydam olursa ne mutlu. Rızkımızın peşinde koşuyoruz. Çarşıda pazarda tenekeden Japon kılıçları satılıyor. Onun daha iyisini daha güzelini yapıyoruz. Zaten Osmanlı kılıçları kaliteli olmasaydı 3 kıta da hüküm süremezdik. Bunlar savaş aletlerinin kalitesinden ve onu kullanan kişinin yeteneklerinden kaynaklanıyor. Ben biraz daha farklı yapıyorum. Üzerine gravür oyma, ayetler ve dualar yazıyorum.. Bire bir orjinalini yapıyorum. İsteğe göre, kimisine 24 ayar altın kaplama yapıyorum. Burası zeytin diyarı olduğu için saplarını zeytin ağacından yapıyorum. Zeytin çok mübarek bir ağaç. Çok güzel dalları var. Damarları var. Sapları ondan yapıyorum. Daha çok albenisi oluyor. Güzel bir kılıç da Hulusi Akar paşamıza yaptım. Kendisini takdir ediyorum. Beğeniyorum. İnşallah, en kısa zamanda kendisine elden teslim etmek istiyorum" dedi.

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı
Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı
Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı
Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı

Burhaniye, Osmanlı, Makine, Savaş, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı - Son Dakika


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