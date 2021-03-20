- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika

- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı

20.03.2021 10:34

- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı Gümüşhane Gençlik Merkezinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu yoğun ilgi görüyor Kursa katılan çocukların hepsi Türk tarihiyle ilgili dizileri izliyor Gümüşhane'de Gençlik Merkezi bünyesinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu büyük ilgi görüyor.

- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı

Gümüşhane Gençlik Merkezinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu yoğun ilgi görüyor

Kursa katılan çocukların hepsi Türk tarihiyle ilgili dizileri izliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Gençlik Merkezi bünyesinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu büyük ilgi görüyor. Kursa katılan çocuk ve gençlerin hepsi tarihi dizileri izlediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokolün ardından Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi 2 gençlik liderini Ankara'da kursa gönderdi.

Gerekli malzemelerin alınmasıyla Gençlik Merkezinde açılan Türk okçuluğu kursuna fazla duyuru yapılamamasına rağmen 30 civarında genç ve çocuk kaydoldu.

Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği herşeyi harfiyen yerine getirerek hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan bir sporu yaşatıyor.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye'de gençlere geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak amacıyla gençlik liderlerimizi eğitime gönderdik. Eğitimin ardından Gümüşhane'deki gençlerimize pazartesi ve çarşamba günleri açtığımız kursla Türk okçuluğunu sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. İlk hafta olmasına rağmen 30 civarında gencimiz müracaat etti. İlgiye bağlı olarak haftalık kurs sayılarını artırmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği pandemi döneminde hijyen kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı olarak spor salonunda ve hijyenik bir ortamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne bizleri ne gençlerimizi herhangi bir risk altında bu sporu yapmak istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirleri alarak Türk okçuluğunu Gümüşhane'de yaymak istiyoruz" dedi.

"Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var"

Ankara'da eğitim alarak Gümüşhane'ye dönen Gençlik Lideri Tuncay Yavuz ise "Aldığımız eğitimler doğrultusunda Türk okçuluğunu gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya, kültürümüzü ve geçmişimizi onlara birebir yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var. Duyurulalı çok olmamasına rağmen yaklaşık 30 öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki bunu ilimizdeki bütün gençler serbest zamanını değerlendirebileceği bir hobi olarak gerçekleştirsin, bir tutku haline getirsin, tarihimize dokunmuş olsun. Eklem yapısı, omuz yapısı, duruşu, konsantrasyonu, sabrı güçleniyor. Fiziksel ve beyinsel çok büyük katkıları var bize" diye konuştu.

"Daha duyuru yapmadan gençlerimiz salonu doldurdu"

Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili Gençlik Merkezinde ilk defa kurs açıldığını kaydeden Gençlik Lideri Yusuf Yıldırım da "Daha duyuru yapmadan gençlerimiz salonu doldurdu. Bunun için iki gençlik lideri olarak Ankara'da eğitim aldık. Şuanda Gençlik Merkezinde 10-29 yaş arası çocuk ve gençlere biz bu eğitimleri vermeye başladık. İlk gözlemlerimizde okçuluğa ilgisi olan ve çok yetenekli olan çocuklarımızı tespit ettik. Türkiye genelinde gençlik merkezleri arasında yapılacak yarışmalara da katılacağız" ifadelerini kullandı.

"Ok atınca çok mutlu ve huzurlu oluyorum"

Kursa katılan 12 yaşındaki Arda Özener de "Türk okçuluğuna izlediğim dizi ve filmlerden ve araştırdığım bilgilerden hoşuma gitti ve merak saldım. Öğrendikten sonra kolay bir spor. Hedefim çok iyi bir okçu olmak. Ok atınca çok mutlu ve huzurlu oluyorum, hedefi vuracağımı hissediyorum" dedi.

Bir diğer kursiyer Tarık Ümit Köse ise "Okçuluğa küçüklükten beri merakım ve sevgim var. Hep oyuncak ok alıp evde oynamışımdır. Kurs açılınca hemen katılmak istedim ve şuan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Ok atarken kendimi savaş filmlerindeki gibi hissediyorum"

13 yaşındaki Zümra Yıldız da "Tarih filmlerini çok sevdiğim için, tarihe de ilgili olduğum için öğrenmek istedim. Gençlik Merkezinde de böyle bir kurs açıldığını duyunca katılmak istedim. Başlangıçta biraz zor oldu ama sonradan alıştım, öğrendim. Ok atarken kendimi savaş filmlerindeki gibi hissediyorum. Hem eğlenceli hem de Türk okçuluğunun devam ettirilmesi açısından arkadaşlarımızın katılması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde evde kapalı kaldığımız için bizim için de bir etkinlik oldu" diye konuştu.

- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı
- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı
- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı
- Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı

Gümüşhane, Türkiye, Ankara, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız         
11:22
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı         
10:38
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei