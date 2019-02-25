Son Dakika Haberleri: Tarihi Doğanca Evi Açılıyor

Tarihi Doğanca Evi Açılıyor

28 dakika önce

Tarihi değerlere sahip çıkma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, bir kültürel miras projesini daha hizmete açıyor.

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Tarihi değerlere sahip çıkma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, bir kültürel miras projesini daha hizmete açıyor.

Tarihi ve kültürel değerlere bağlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda oluşturulan Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporu'nda yer alan restorasyon projelerinden olan Tarihi Doğanca Evi, Muhacir Evi Müzesi olarak hizmete açılıyor.

2003 yılında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca sivil mimarlık örneği olarak tescillenen, 2012 yılında Çorlu Belediyesi tarafından kamulaştırılan, 2016 yılında yine Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Koruma Kurulunca onaylatılmasının ardından restorasyonu 2018 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Tarihi Doğanca Evi (Muhacir Evi), 26 Şubat 2019 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan açılışın ardından Çorlulularla buluşacak.

Konuya ilişkin olarak Çorlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak'ta yer alan ve ahşap sivil mimarinin kentimizdeki ender örneklerinden olan Tarihi Doğanca Evi'nin (Muhacir Evi) açılışına tüm halkımız davetlidir" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

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