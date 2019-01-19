Son Dakika Haberleri: Tarihi Doktor Aristi Evinde Restorasyon Tamamlandı

Tarihi Doktor Aristi Evinde Restorasyon Tamamlandı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde "Doktor Aristi Evi" olarak bilinen tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Tarihi Doktor Aristi Evinde Restorasyon Tamamlandı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde "Doktor Aristi Evi" olarak bilinen tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'daki tarihi "Doktor Aristi Evi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan restorasyon çalışmalarından sonra kötü görünümden modern bir görüntüye kavuşan tarihi evin butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. Tarihi Kula Evleri'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla Manisa turizmine katkı sağlamak ve ilçenin daha çok tanınması amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için il genelinde önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula'daki tarihi dokunun turizme kazandırılması için 2014'ten bu yana sürdürdükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Kula, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Başka Kadın ile Düğün Yaptığını Öğrenince Boşanmaktan Vazgeçti Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil Ahbap, Kök Hücre Bekleyen Öykü Arin İçin Herkese Çağrı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 15:00:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Doktor Aristi Evinde Restorasyon Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]