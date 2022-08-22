Farklı disiplinlerden 11 sanatçının yer aldığı ve tekstil malzemelerinin kullanıldığı sergide, dokuma, örme, transparan kumaş yüzeyler üzerine pentür, boyama, dikiş¸, nakış, aplike veya baskı teknikleri ile hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Prof. Balkan Naci İslimyeli anısına düzenlenen 'Açık Sergi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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