Tarihi durduran fotoğraflar - Son Dakika

Banka, tarihi arşivinde koruyucu koleksiyonerlik anlayışıyla yıllardır bakımını yaptığı tüm bu eserleri herkese açarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanata erişimde de sınırları kaldırıyor. Yapı Kredi'nin değerli arşivinin kapılarını meraklıları için sonuna kadar açan Sanal Müze, ülkemizin değerli foto muhabiri Selahattin Giz'in koleksiyonuna ait Eski İstanbul fotoğraflarıyla da geçmişe özlem duyanları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Galata Köprüsü'nün yapımından İstanbul Boğazı'nın donmasına kadar tarihi durduran fotoğraflar…

İstanbul'un 1925-1960 yılları arasında çekilen fotoğraflarından oluşan Selahattin Giz Koleksiyonunda Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Pierre Loti, Fatih, Vezneciler, Kadıköy, Kuruçeşme, Tarabya ve çevresinin bir nevi tarihi durduran fotoğrafları bulunuyor. Sanal Müze'yi ziyaret edenler bir yandan Galata Köprüsü'nün yapımı veya İstanbul Boğazı'nın donması gibi sıra dışı olaylara tanıklık ederken diğer yandan şehrin köprülerini, çeşmelerini, boğazı, hisarları, iskele ve limanları bambaşka bir açıdan görüyor.