Tarihi durduran fotoğraflar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi durduran fotoğraflar - Son Dakika

Tarihi durduran fotoğraflar

15 dakika önce

Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yıl dönümü kapsamında hayata geçirdiği Sanal Müze ile birbirinden değerli eserlere herkesin ulaşmasını sağlıyor.

Tarihi durduran fotoğraflar, System.String[]

Banka, tarihi arşivinde koruyucu koleksiyonerlik anlayışıyla yıllardır bakımını yaptığı tüm bu eserleri herkese açarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanata erişimde de sınırları kaldırıyor. Yapı Kredi'nin değerli arşivinin kapılarını meraklıları için sonuna kadar açan Sanal Müze, ülkemizin değerli foto muhabiri Selahattin Giz'in koleksiyonuna ait Eski İstanbul fotoğraflarıyla da geçmişe özlem duyanları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Galata Köprüsü'nün yapımından İstanbul Boğazı'nın donmasına kadar tarihi durduran fotoğraflar…

İstanbul'un 1925-1960 yılları arasında çekilen fotoğraflarından oluşan Selahattin Giz Koleksiyonunda Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Pierre Loti, Fatih, Vezneciler, Kadıköy, Kuruçeşme, Tarabya ve çevresinin bir nevi tarihi durduran fotoğrafları bulunuyor. Sanal Müze'yi ziyaret edenler bir yandan Galata Köprüsü'nün yapımı veya İstanbul Boğazı'nın donması gibi sıra dışı olaylara tanıklık ederken diğer yandan şehrin köprülerini, çeşmelerini, boğazı, hisarları, iskele ve limanları bambaşka bir açıdan görüyor.

Yapı Kredi Bankası, İstanbul, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:39 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu
Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı İnternet üzerinden verilen araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor Ev kadınları internet bağımlısı oldu

Son Dakika Haberleri
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser
13:41 İşte Helin Avşar'ın yeni sevgilisi!
13:41 Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
13:41 Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!
14:39 Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 14:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi durduran fotoğraflar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]