Tarihi Edirne Surlarında İntihar Girişimi
51 dakika önce
Fatih'te tarihi Edirne surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu surlardan indirildi.
Fatih
'te tarihi Edirne
surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu surlardan indirildi. Olay, 15.00'de Edirne Kapı Caddesi üzerinde olan tarihi surlarda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki kişi, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, çevreye şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye
ekipleri, tarihi surun dibine branda açarak tedbir aldı. İtfaiye merdiveniyle yukarı çıkan müzakereci polis, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar girişiminde bulunan kişiyi surlardan aşağı indirdi. Genç
, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çevredeki meraklı vatandaşların yaşanan o anları telefonlarına kaydettiği görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:44 Kaynak: DHA
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