"Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" projesinde sona doğru - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekli "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması projesinde sona yaklaşıldı.

Ağustos 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri, GMKA Uzmanları, Edremit Belediyesi Yetkilileri ile yüklenici firmanın katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, tarihi ve kültürel yapısıyla yeni bir çekim merkezi haline gelecek tarihi

sokakta, proje kapsamında bugüne kadar yapılan restorasyon çalışmaları ile 23 sivil mimari ile 12 tescilli yapının dış cephe restorasyonunda kullanılacak renkler ve tasarımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Edremit, turizme kazandırılamamış birçok kültürel varlığa ev sahipliği yapmaktadır diyen Kaymakam Turgay Ünsal; "İlçemiz, kültürel açıdan büyük bir hazine konumundadır. Bu kültürel zenginliklerimizin değerini bilmeli, korumalı ve gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmalıyız. Eşsiz mirastan gurur duyulması amacıyla yürüttüğümüz projemizle tarihi sokak gün yüzüne çıkarılarak ilçemizin kültür turizmine kazandırılacaktır" dedi. - BALIKESİR